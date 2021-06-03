Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağlarında ilaçlama çalışması başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağlarında ilaçlama çalışması başladı.

Çiftçiler hastalıklara karşı bağ ve bahçelerinde ilaçlama yapıyor.

Çiftçi Hüseyin Soyvural, bu yıl verimin iyi olduğunu belirterek, bu nedenle ürünü korumak için ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Soyvural, tüm çiftçilere bereketli bir yıl diledi.

Gercüş Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Ener Keskin de ilçede mayıs ve haziran aylarında üzüm bağlarında güve ile mücadele çalışması yapıldığını ifade ederek, verdikleri uygulamalı eğitim sonrası çiftçiler bu hastalıklarla mücadeleye başladıklarını aktardı.

Keskin, tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir yıl dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak