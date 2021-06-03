Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı

Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağlarında ilaçlama çalışması başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağlarında ilaçlama çalışması başladı.

Çiftçiler hastalıklara karşı bağ ve bahçelerinde ilaçlama yapıyor.

Çiftçi Hüseyin Soyvural, bu yıl verimin iyi olduğunu belirterek, bu nedenle ürünü korumak için ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Soyvural, tüm çiftçilere bereketli bir yıl diledi.

Gercüş Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Ener Keskin de ilçede mayıs ve haziran aylarında üzüm bağlarında güve ile mücadele çalışması yapıldığını ifade ederek, verdikleri uygulamalı eğitim sonrası çiftçiler bu hastalıklarla mücadeleye başladıklarını aktardı.

Keskin, tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir yıl dileğinde bulundu.

Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı
Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı
Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı
Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Burak Sergen Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmasına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 14:56:34. #1.15#

title