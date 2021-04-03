Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Haberler | Ekonomi

Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı Batman'ın Sason ilçesinde havaların sonbaharda soğumasıyla arılarını kış şartlarında zarar görmemesi için kovanların kapılarını kapatan arıcılar, havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların kapılarını açarak yeni...

Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde havaların sonbaharda soğumasıyla arılarını kış şartlarında zarar görmemesi için kovanların kapılarını kapatan arıcılar, havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların kapılarını açarak yeni yıl mesaisini başlattı.

Son yıllarda devletin yüzde yüze varan hibe desteği sunmasıyla adeta bal üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile arı besiciliği yaparak geçimini sağlıyor. Son baharda havaların soğumaya başlamasıyla arı kovanlarını sıcak bölgelere taşıyarak soğuktan etkilenmemesi için kovanları sararak kapaklarını kapatan besiciler, sadece 20 günde bir kapakları açıp arıların bakımını ve beslenmesini yaptıktan sonra tekrar kapatmıştı. İlkbahara girmemizle beraber havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların son bakımını yapan arı besicileri, kovanların kapılarını açarak arıları doğal beslenmeye bıraktı. Sason ilçesinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan arıcılardan Bekir Başaran, arıların ilkbahar bakımını yaptıktan sonra doğal ortama bırakacaklarını söyledi. Arı besicisi Başaran, "Artık havalar ısındı. Şimdi burada kış ortamından çıkarmaya çalıştığımız arıların son bakımlarını yapıyoruz. Onlara kek verdikten sonra kapılarını açtık. Artık 20 gün sonra tamamen doğal beslenebiliyorlar. Önümüzdeki günlerde mevsimin gidişatına göre harekat ederek bakımlarını yapacağız" dedi. Son yıllarda uygun arazi yapısı ve devletin sunduğu imkanlarla artan arı besiciliği nedeniyle adeta bal üretim merkezi haline gelen Sason ilçesinde yılda yaklaşık 5 yüz ton organik doğal bal üretilerek yurt geneline satışa gönderiliyor" dedi.

Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İhsan Yavuz Özlem Zengin Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz
Magazin Fazıl Say Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:33:00. #1.15#
title