BATMAN'DA ÇEŞME YANINA BIRAKILAN VALİZ, FÜNYE İLE PATLATILDI

BATMAN'ın Sason ilçesinde çeşmenin yanına bırakılan ve bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.

Sason ilçesinde çarşı meydanında bir çeşmenin yanına bırakılan valizi görenler, durumu polise bildirdi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, valiz için bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizi fünye ile patlattı. İncelemede valizin boş olduğu belirlendi.