Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
BATMAN (AA) - Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24-30 Ocak'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Askerlik kanuna muhalefet", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "silahla yağma" gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Batman Cezaevine gönderildi.
AA / İbrahim Toprak - Güncel