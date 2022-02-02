Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24-30 Ocak'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Askerlik kanuna muhalefet", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "silahla yağma" gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Batman Cezaevine gönderildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Batman, Ocak, Güncel, Haber

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