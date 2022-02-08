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Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

BATMAN (AA) - Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi operasyonlarda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Batman Cezaevine gönderildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Batman, Güncel, Haber

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