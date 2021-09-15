Batman'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı çalışmada gasp, hırsızlık, yağma, petrol kaçakçılığı gibi suçlardan aranan ve haklarında 5 yıl ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş, İ.G, R.K, ve V.T. yakalandı.

Yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Gökhan Çıra Beren Saat Kylie Jenner Yeşim Salkım
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Demir Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 09:27:53. #1.17#