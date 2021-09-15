Batman'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı çalışmada gasp, hırsızlık, yağma, petrol kaçakçılığı gibi suçlardan aranan ve haklarında 5 yıl ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş, İ.G, R.K, ve V.T. yakalandı.

Yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.