Batman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı Batman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan 20 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA