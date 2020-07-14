Batman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.
14.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:11
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan 9 kişiyi gözaltına aldı.
Yakalanan 20 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA