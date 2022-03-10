Batman'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel taciz, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, kaçakçılık, vergi usul kanununa muhalefet, terör propagandası yapmak ve izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, suçlarından haklarında arama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.