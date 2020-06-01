Batman'da cephanelik ele geçirildi
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Batman'da cephanelik ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Batman'da cephanelik ele geçirildi
01.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:10

İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında kayalıklar altında bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar altına gizlenmiş şekilde 3 adet roketatar silahı, 8 adet antitank roketatar mühimmatı, 8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet GP-25 bombaatar silahı (Kaleşnikof P.tf. monte edilebilen), 6 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 1 adet el telsizi, 70 metre 2.5mm'lik tek hatlı bakır kablo, 50 metre 1.5 mm'lik tek hatlı bakır kablo, 1 adet üç antenli portatif 3G GSM sinyal kesici, 4 adet adaptörlü şarj cihazı ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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