- Batman'da çayda mahsur kalan vatandaş halat yardımıyla kurtarıldı

- Batman'da çayda mahsur kalan vatandaş halat yardımıyla kurtarıldı Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 45 yaşındaki vatandaş, halat yardımıyla kurtarıldı.

- Batman'da çayda mahsur kalan vatandaş halat yardımıyla kurtarıldı

BATMAN - Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 45 yaşındaki vatandaş, halat yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 19.00 sularında su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayında aniden suların yükselmesiyle 45 yaşındaki Sebattullah Ayyıldız, çayda mahsur kaldı. Ayyıldız, köprü ayaklarına sığınarak 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek uzun uğraşların ardından sarkıttıkları halat yardımıyla Ayyıldız'ı köprünün üzerine çekerek kurtardı.

Ayyıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayyıldız'ın kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ