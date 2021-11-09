Batman'da çamura saplanmış halde bulunan atı itfaiye ekipleri kurtardı

BATMAN (AA) - Batman'da dere yatağında çamura saplanarak mahsur kalan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bayraklı köyü sınırlarında bulunan dere yatağındaki sazlık alanda çamura saplanmış halde bir at gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, halsiz ve bitkin düştüğü gözlenen atı yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Olay yerinde belediye veterineri tarafından sağlık yönünden ilk müdahalesi yapılan atın, tedavisi için Diyarbakır'da bulunan hayvan hastanesine gönderileceği öğrenildi.

Köy sakinlerinden Tahsin Seven'e ait olduğu belirlenen atın, 4 gün önce kaybolduğu belirtildi.