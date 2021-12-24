Batman'da bütün okullar kütüphaneye kavuştu

BATMAN (AA) - Batman'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında yapılan çalışmalarla kütüphanesi olmayan okul kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Batman Kültür Ortaokulu'nda kütüphane oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, açılışta, proje kapsamında 189 okula yeni kütüphane kurulduğunu ve 46 kütüphaneye de kitap takviyesinin yapıldığını söyledi.

Batman genelinde 632 okul olduğunu, bunların tümünde kütüphane bulunduğunu aktaran Kurtaran, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında Kültür Ortaokulu'nda yapılan kütüphanenin açılışıyla projenin Batman ayağı tamamlandı. Projeyle çocuklarımızın kitaptan daha rahat istifade etmesini, okuma kültürünün gelişmesini, çocuklardaki yorumlama gücünün ve eleştirel düşünme kabiliyetinin gelişmesini hedefliyoruz."

Kurtaran, proje ile kentteki 189 okulun çok kısa sürede kitaba da kavuştuğunu, kütüphanelerde yaptıkları sayımda 567 bin kitabın olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Kitap sayısının giderek artacağını, bu yıl yaklaşık 72 bin kitabı daha dahil edeceklerini dile getiren Kurtaran, öğrencilerin bu kütüphanelerden yararlanmasını istedi.

Öğrenciler ise kütüphaneye kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra açılış gerçekleştirildi.