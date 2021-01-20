Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı

20.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:54
Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı

Batman'da bu ayın ilk yarısında 85 asayiş olayı aydınlatıldı.

Batman'da bu ayın ilk yarısında 85 asayiş olayı aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasten yaralama, yağma, cinsel taciz ve fuhuşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra 68 hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 7 yankesicilik-dolandırıcılık olayı gibi olaylar olmak üzere toplam 85 olay aydınlatıldı.

Çeşitli suçlara karışan 38 şüpheli ile aranan 77 kişi olarak olmak üzere 115 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca kayıp olarak aranan 14 kişi bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Fuat Oktay Yaşar Güler İlham Aliyev
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:56:35. #1.15#
title