Batman'da boynuna ip dolanan çocuk öldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
07.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:24
Batman'ın Gercüş ilçesinde boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yakıtlı köyü Çeşmeli mezarsında bahçelerindeki ağacın üzerinde iple oynayan Ender Aslan (10), dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada ağaca bağlı ip boynuna dolanan Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aslan'ın cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.
Kaynak: AA