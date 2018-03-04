Batman'da "Biz Anadoluyuz" Projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Sason'da eğitim öğretim gören öğrenciler Samsun'a uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Sason'da eğitim öğretim gören öğrenciler Samsun'a uğurlandı.
Batman
Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, diğer kamu kurum yöneticileri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Çeviren, kendilerine iyi yolculuklar temennisinde bulundu.