Batman'da bitkin halde kartal bulundu
Batman'da bitkin halede bulunan kartal doğaya bırakılacak.
Batman'da bitkin halede bulunan kartal doğaya bırakılacak.
Merkez Petrolkent Mahallesi'nde oturan Rıdvan Turan, bahçesinde bir kartalın hareket etmeden durduğunu fark etti. Bitkin düştüğü için hareket etmeyen kuşa su ve yiyecek veren Turan, daha sonra durumu Batman Belediyesi'ne iletti.
Eve gelen Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kartalı hayvan barınağına götürdü.
Kartalın, gerekli bakımın ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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