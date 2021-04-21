Batman'da bisikletli çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada
Batman'da bisikletli çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Batman'da bisikletli bir çocuk, beton mikserine yandan çarptı.
Batman'da bisikletli çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada
BATMAN - Batman'da bisikletli bir çocuk, beton mikserine yandan çarptı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Batman merkez Korık Mahallesi'nde ilerleyen beton mikserini gören 2 çocuk hızla karşıya geçti. Bu sırada bisikletle yoldan geçen çocuk, beton mikserinin altına kalmaktan saniyelerle kurtulup araca yandan çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN