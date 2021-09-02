Batman'da bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

Batman'da öğle saatlerinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne bisikletini park edip büfeden alışveriş yapan vatandaşın bisikletini saniyeler içerisinde çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Batman'da öğle saatlerinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne bisikletini park edip büfeden alışveriş yapan vatandaşın bisikletini saniyeler içerisinde çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Batman Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Büfeden alışveriş yapmak isteyen adam bisikletini iş yerinin önüne park etti. Bisikleti fark eden hırsız önce etrafı kontrol etti ardından güvenlik kamerası görüşünden uzaklaşıp maskesini takıp geri geldi ve saniyeler içerisinde bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı