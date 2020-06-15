Batman'da bir mezra karantinaya alındı
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Batman'da bir mezra karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra karantinaya alındı.

Batman'da bir mezra karantinaya alındı
15.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:45

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Dere köyünün Soylu mezrasının karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, mezraya giriş ve çıkışların yasaklandığı, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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