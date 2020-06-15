Batman'da bir mezra karantinaya alındı
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra karantinaya alındı.
15.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:45
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Dere köyünün Soylu mezrasının karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, mezraya giriş ve çıkışların yasaklandığı, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA