Batman'da bir mezra karantinaya alındı Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra karantinaya alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Dere köyünün Soylu mezrasının karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, mezraya giriş ve çıkışların yasaklandığı, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA