Batman'da bir mahalle karantinaya alındı
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Batman'da bir mahalle karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesine bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'da bir mahalle karantinaya alındı
03.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:09

Batman'ın Sason ilçesine bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir adreste Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka görülmesi üzerine olası bir salgının kontrolü amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

İkinci bir duyuruya kadar karantina uygulamasının devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"İlçemiz Yeni Mahalle'de 1 adreste koronavirüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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