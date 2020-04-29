Batman'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
29.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:42
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, vatandaşların salgından korunması amacıyla ikinci bir duyuruya kadar Boğazköy köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA