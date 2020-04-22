Batman'da bir köy karantinaya alındı
Batman'ın Sason ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
22.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:48
Batman'ın Sason ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Gürgenli köyünün karantina alınmasına karar verildiği belirtildi.
Köy halkından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istenen açıklamada, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA