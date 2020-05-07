Batman'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
07.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:00
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
Gercüş'ün Yolağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet K'nin eşi Selime K, hayvanlara yem vermek için ahıra gitti.
Selime K. eve döndüğünde Mehmet K'yi kanlar içinde yerde buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri boğazı bıçakla kesilen Mehmet K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet K'nin cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Batman'a gönderildi.
Kaynak: AA