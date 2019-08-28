28.08.2019 21:12

Batman'da bir kadın çocuğuyla birlikte kahveyi bastı

-Kadın kumar oynayan eşinden ve oyun salonu işletmecilerinden şikayetçi oldu

BATMAN - Batman'da bir kadın eşi kumar oynadığı gerekçesiyle çocuğuyla beraber oyun salonunu bastı. Eşinden ve oyun salonu işletmecilerinden şikayetçi olan kadın ve eşi polis tarafından karakola götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Batman merkez Sanat Sokağında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kadın eşinin kumar yüzünden eve geç geldiği ve bu yüzden de borçlandıklarını söyleyerek gece saatlerinde eşinin bulunduğu oyun salonunu bastı. Kısa süreli kargaşanın ardından olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kargaşaya müdahale ederek, kadını ve eşini karakola götürdü.

Kaynak: İHA