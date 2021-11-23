Batman'da bir evde 316 tarihi eser ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 316 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.Ş'nin Şirinevler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Evde arama yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan 220 obje, 95 sikke ve 200 gram külçe altın olmak üzere toplam 316 parça eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ş, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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