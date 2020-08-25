Batman'da bir ev karantinaya alındı Batman'ın Sason ilçesinde bir ev karantina altına alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde bir ev karantina altına alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeşilova mahallesinde bir adreste koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla karantina uygulamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tüm vatandaşların kendi ikametlerinde, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışardan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından önemli." denildi.

Kaynak: AA