Batman'da bir ev karantinaya alındı Gercüş ilçesinde bir ev karantina altına alındı.

Gercüş ilçesinde bir ev karantina altına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için Becirman köyünde bir evin karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA