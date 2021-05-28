Bir depoda 383 silah ele geçirildi
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Bir depoda 383 silah ele geçirildi

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da bir depoda 2'si kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere toplam 383 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Batman'da bir depoda 2'si kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere toplam 383 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesi'ndeki bir depoya dün operasyon düzenlendi.

Depodaki aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 239 kurusıkı tabanca, 115 av tüfeği, 26 ruhsatsız tabanca, 1 kalem tabanca, 152 şarjör, farklı ebatlarda 588 fişek, 4 kutu havai fişek, 25 kibrit başı eczası, 2 nonel kapsül (bomba başlatıcı), çok sayıda fitil ve silah parçaları (emniyet pimi, icra yayı, mandal) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bir depoda 383 silah ele geçirildi
Bir depoda 383 silah ele geçirildi
Bir depoda 383 silah ele geçirildi
Bir depoda 383 silah ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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