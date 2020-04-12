Batman'da bir bina karantinaya alındı
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
12.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:59
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.
Sağlık epleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.
Kaynak: AA