Batman'da bir bina karantinaya alındı Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındıValilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.

Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı Valilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık epleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi. Kaynak: AA