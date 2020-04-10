Batman'da bir apartman karantinaya alındı Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Bağdu Mahallesi'ndeki bir apartmanın koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındığı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar karantina sürecinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karantina uygulamasına yönelik denetimlerin yapılacağı ve karara riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA