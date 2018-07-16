Batman'da Binler "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Etkinliğinde Bir Aradaydı

15 Temmuz FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin püskürtülmesinin ikinci yıl dönümünü anmak için binlerce Batmanlı vatandaş 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısı ile Batman Valiliği yanında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Batman Valiliği yanında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Turgut Erhan'ın duasıyla başladı. Etkinliğe katılan binlerce vatandaş Türk bayrakları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verirdi. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliğine AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, il protokolü, askeri erkan, şehit ve gazi yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmasını canlı olarak dev sinevizyon ekranlarından izledi.

'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısı ile vatandaşlara hitaben konuşma yapan Batman Valisi Ahmet Deniz, "2 yıl önce tam bu saatlerde yine bu meydanlarda hep beraberdik. Batmanlı hemşerilerimiz FETÖ darbe girişimine karşı silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış hain FETÖ terör örgütüne karşı Cumhurbaşkanımızın dimdik duruşu silahlı kuvvetlerimizin içindeki yürekli askerlerimiz, emniyet mensuplarımız, özel harekatımız ve asil milletimiz sayesinde bu hain darbe girişimini bertaraf ettik. Onların amacı Türkiye'de bir iç savaş çıkarmak ve Türkiye'yi Suriyeleştirmekti. Suriye'deki oyunun aynısını burada yapacaklardı. Allah göstermesin başarılı olsalardı işte bu meydanlarda bizler olamayacaktık. Bu millet o cesareti, o yürekli duruşunu Çanakkale ruhunun benzerini 15 Temmuz'da tekrar canlandırdı. Aslında bu hainlerin arkasında olan güçler pişman oldular. Çünkü milletin içindeki Çanakkale ruhunu uyandırdılar. Çünkü onlar biliyor burası Anadolu toprakları, son kale eğer Türkiye Cumhuriyetini düşürürseler, burayı işgal ederseler, alemi İslam'ın düşeceğini biliyorlar. Onun için devletimize, Cumhuriyetimize ve Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Ama bu asil millet dimdik yürekli duruşuyla bu saldırıları bertaraf etti, bertaraf etmeye devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri devam etti. 15 Temmuz konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - BATMAN