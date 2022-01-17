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Batman'da bilgilendirme toplantısı yapıldı

Batman'da bilgilendirme toplantısı yapıldı
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nın büyütülmesi ve parkın içine yapılacak camiye ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldıBelediye toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Atatürk Parkı'nın büyütülmesi ve parkın içine...

Batman Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nın büyütülmesi ve parkın içine yapılacak camiye ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Belediye toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Atatürk Parkı'nın büyütülmesi ve parkın içine yapılacak camiye ilişkin bilgi verildi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait alanın Müftülüğe devredilerek 300 metrekare alanda 500 kişilik cami yapılacağını kaydeden Şahin, 200 araçlık otoparkın da projede yer aldığını belirtti.

Projede birçok sosyal donatının da yer alacağını aktaran Şahin, caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

Batman Belediyesi, Güncel, Haber

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