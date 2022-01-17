Batman'da bilgilendirme toplantısı yapıldı

Batman Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nın büyütülmesi ve parkın içine yapılacak camiye ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldıBelediye toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Atatürk Parkı'nın büyütülmesi ve parkın içine...