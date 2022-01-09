BATMAN (İHA) - Batman'da benzinlikte faciadan dönüldü... Alev alan araçtan son anda kurtuldular

BATMAN Batman kent merkezinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanındaki vatandaşla birlikte alevlerin sardığı otomobilden son anda inmeyi başardı.

Olay, Batman kent merkezinde bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere gör, kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü akaryakıt almak için istasyona girdi. Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç biranda alev topuna döndü. Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki şahıs panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceme sürüyor.