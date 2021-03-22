- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi

22.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:08

- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi. Yoldan geçen bazı vatandaşlar tarafından fark edilen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan benekli Anadolu semenderi, bir kabın içine bırakıldı. Hayvana su veren vatandaşlar benekli Anadolu semenderini daha sonra doğal ortamına bıraktı.

- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi
- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi
- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi
- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Hülya Avşar Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 11:16:54. #1.14#
title