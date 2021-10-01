Batman'da belediye itfaiye aracı, belediyenin açtığı çukura düştü - Haberler
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Batman'da belediye itfaiye aracı, belediyenin açtığı çukura düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da belediye itfaiye aracı, belediyenin açtığı çukura düştü

Batman Belediyesine bağlı itfaiye aracı, belediye tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.

BATMAN (İHA) - Batman Belediyesine bağlı itfaiye aracı, belediye tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Batman Belediyesine ait itfaiye aracı, altyapı çalışması için kazılan yoldan geçerken yolda oluşan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ve belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araç düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Batman'da belediye itfaiye aracı, belediyenin açtığı çukura düştü

Batman'da belediye itfaiye aracı, belediyenin açtığı çukura düştü

Batman'da belediye itfaiye aracı, belediyenin açtığı çukura düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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