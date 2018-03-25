Batman'da "Bediüzzaman" Paneli

Batman'da "Vefatının 58. Yılında Bediüzzaman'ı Anma ve Anlama" paneli düzenlendi.

Batman Moral İlim Kültür ve Dostluk Derneği tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen panel Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Dernek yöneticisi Nezim Taymur, Bediüzzaman'ın doğduğu yerde gençlere onu anlatmak için çeşitli etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Daha sonra Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Gökçe Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşamından bilgiler sundu.