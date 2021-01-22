Batman'da bazı alanlar "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi
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Batman'da bazı alanlar "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

22.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:28
Batman'da bazı alanlar

Batman Valiliği bazı alanların Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Batman Valiliği bazı alanların Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Ocak-31 Aralık'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen bölgelere ilişkin şu bilgiler kaydedildi:

"Sason ve Kozluk ilçelerinde kuzeyde, Domuz Tepe, Harabeler kuzeydoğusu, Kilimli Mahallesi kuzeyi, doğuda İsimsiz Tepe, Göderin Tepe, Acı Tepe'nin 400 metre doğusu, güneyde; Kevregevr Tepe, Bağnave Tepe, batıda; Haleş Tepe, 872 Rk.Tepe arasında kalan arazi kesimi. Aynı ilçelerde kuzeyde Montol Tepenin güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol Gediği, doğuda; 1864.8 Rk.Tepe, 1977 Rk.Tepe, güneyde; Şayesir Sr., 1686 Rk.Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı, batıda; Gem Tepe batısı, Yamaçlı Tepe doğusu, Aşağıkilimli Mahallesinin kuzey doğusu, Kalemahmuke arasında kalan arazi kesimleri. Hasankeyf ilçesinde kuzeyde Çatalsu Mahallesi, Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzey doğusu, Çina Tepe, Koyunlu Mahallesinin 200 metre batısı, Diyar Tepe, Kubalo Tepe, Verkedavut Tepe, Banikola Sırtı, Güneşli Köyü doğusu, Diyarenesi Tepe, Riliki Tepe, Kelekçi köyü güneyi, Kelekçi köyü güney doğusu, Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol Gediği, doğuda; Sevrak Tepenin kuzey doğusu, Güverhacı Tepe, Kayıklı köyünün güney batısı, Şikeriharciya Tepenin kuzey doğusu, güneyde; Şikeriharciya Tepenin kuzey doğusu, Gariavlike Tepenin doğusu, Beltaguvar Tepenin doğusu, Karakataş Tepenin uzantısı, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, Şayesir, 1686 Rk.Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepenin batısı, Kelemahmuke, batıda; Kalemahmuke Guharamir Tepe, Nöbet Tepe, Çatalsu Mahallesinin uzantısı arasında kalan arazi kesimleri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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