Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda bir GSM şirketine ait baz istasyonundan jeneratör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda bir GSM şirketine ait baz istasyonundan jeneratör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Körük Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde bulunan bir GSM şirketine ait baz istasyonunda jeneratör hırsızlığı yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen zanlı M.T, N.D. ve M.K. yakalandı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen jeneratörler GSM şirketine teslim edildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Jeneratör, Batman, TPAO, Güncel, Haber

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