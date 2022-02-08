Batman'da baz istasyonu hırsızları tutuklandı

BATMAN (İHA) - Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, baz istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı için harekete geçti. Yakalanan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Batman Körük Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde bulunan GSM şirketine ait baz istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde hırsızlar, baz istasyonlarına dadandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, jeneratör hırsızlığı olayı ile ilgili harekete geçti. Yapılan titiz ve çok yönlü araştırmalarda şüpheli M.T., N.D. ve M.K. tespit edildi. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından gün içerisinde yakalandığı bildirildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Ele geçirilen jeneratörler, GSM Şirketi görevlilerine teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa