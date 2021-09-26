Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Batman'da baz istasyonlarından kablo ve akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
BEŞİRİ, BATMAN (AA) - Batman'da baz istasyonlarından kablo ve akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kent merkezinde 4, Beşiri ilçesinde ise 2 baz istasyonundan kablo ve akü çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince yapılan çalışmada tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda V.Ö, F.K, A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ve V.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.