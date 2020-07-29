Batman'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak
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Batman'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak

Batman'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Batman'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak
29.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:55

Batman'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız 30 Temmuz 2020 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak Kurban Bayramı boyunca belediyemize ait tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade edebilecekler." denildi.

Kaynak: AA

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