Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batmanın Hasankeyf ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
BATMAN (AA) - Batmanın Hasankeyf ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İbrahim Baskın (37) yönetimindeki 34 BS 8032 otomobil, Hasankeyf Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
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