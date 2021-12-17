Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batmanın Hasankeyf ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

BATMAN (AA) - Batmanın Hasankeyf ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İbrahim Baskın (37) yönetimindeki 34 BS 8032 otomobil, Hasankeyf Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title