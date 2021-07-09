Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın

Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 150 dönüm bağ ve ormanlık alan zarar gördü.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 150 dönüm bağ ve ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Seki köyündeki bağ ve ormanlık alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının da bulunduğu 150 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.FOTOGRAFLI


Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın
Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın
Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner

İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Son dakika haberi... Dubai'de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Son dakika haberi... Dubai'de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:15:04. #1.14#

title