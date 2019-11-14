Batman'da bağ bozumu etkinliği
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Batman'da bağ bozumu etkinliği

Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye tarafından bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

14.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:48
Batman'da bağ bozumu etkinliği

'ın ilçesinde belediye tarafından bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar bağa giderek üzüm topladı.

Dalından üzüm koparmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, topladıkları üzümleri satarak elde ettikleri gelirin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi.

Bağ bozumu etkinliğini sürekli hale getireceklerini belirten Günaydın, amaçlarının bölgeye özgü üzümlerin adını tüm Türkiye'ye duyurmak olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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