Batman'da bağ bozumu etkinliği
Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye tarafından bağ bozumu etkinliği düzenlendi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye tarafından bağ bozumu etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar bağa giderek üzüm topladı.
Dalından üzüm koparmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, topladıkları üzümleri satarak elde ettikleri gelirin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi.
Bağ bozumu etkinliğini sürekli hale getireceklerini belirten Günaydın, amaçlarının bölgeye özgü üzümlerin adını tüm Türkiye'ye duyurmak olduğunu aktardı.