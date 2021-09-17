Batman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Batman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli sportif aktiviteler yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Müdürlüğü öncülüğünde bir Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte tekvando, masa tenisi, tenis, curling, mini golf ve dart branşlarında sporcuların katılımıyla çeşitli spor gösterileri ve aktiviteleri yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, sporun hayatın önemli bir parçası olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirterek, hareketliliğin sağlık için önemine değindi.

Özperk, "Hafta boyunca halka sporu sevdirmek ve teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bütün halkımızı yaş ve cinsiyet fark etmeden sağlıklı bir yaşam hareketli olmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.