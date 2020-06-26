Batman'da AVM'de korkutan yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da AVM'de korkutan yangın

Batman'da AVM'de korkutan yangın (2)5.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBatman'da saat 04.00 sıralarında iki katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

26.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:16

Batman'da AVM'de korkutan yangın (2)

5.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Batman'da saat 04.00 sıralarında iki katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİ ŞAHİN: AVM YENİDEN YAPILACAK

Yangının soğutma çalışmaları sırasında incelemede bulunan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yangında can kaybı ve yaralama olmadığını ifade etti. Alışveriş merkezinin yeniden inşa edileceğini kaydeden Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin de devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yangın bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Manav reyonunun bulunduğu bölgede büyük bir ihtimalle ya elektrik panosundan ya da klimadan kaynaklandığından şüpheleniliyor. Detaylı araştırma yapılacak. Yangın kısa sürede üst kattaki kozmetik ürünleri, oyuncak ve giyim eşyalarının hızla yayılıp, büyüyor. Yangına müdahale için Batman Belediyesi itfaiyesi, Özel İdare İtfaiyesi, TÜPRAŞ itfaiyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri yoğun bir şekilde müdahalede bulundu. An itibarıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor. Tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybı bu büyük yangında yaşanmadı. Ciddi bir hasar var. Tesis yeniden yapılacak. Biz kıymetli dostlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kısa sürede maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybının olmamasıdır. Mala gelsin cana gelmesin."

AVM yetkilisi Hasan Açan, yangının güvenlik görevlileri tarafından fark edildiği sırada müdahale şanslarının olmadığını belirterek, "Yangın sabaha karış oldu. Gece bekçilerimiz kokudan şüphelenerek bakıyorlar. Müdahale şansı kalmadan yangın çok hızlı bir şekilde tekstil katını sarıyor. Yangının söndürülmesi için Valimiz Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın çok ciddi uğraşları oldu. Sayın valimizin de dediği gibi mala gelsin, cana gelmesin. Elbirliği ile bunun altından kalkacağız" diye konuştu.

Batman'da AVM'de korkutan yangın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt verdi Haber
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt...
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı Haber
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Bursa Manisa Deprem
Şu an buradasınız: Batman'da AVM'de korkutan yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:36:33. #1.15#
title