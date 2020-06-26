Batman'da AVM'de korkutan yangın
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Batman'da AVM'de korkutan yangın

Batman'da AVM'de korkutan yangınBATMAN'da bir alışveriş merkezinde (AVM) henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın TOMA'ların da müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

26.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:33

Batman'da AVM'de korkutan yangın

BATMAN'da bir alışveriş merkezinde (AVM) henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın TOMA'ların da müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen AVM'de 20 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Batman'da sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 2 katlı bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın tüm AVM'ye yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AVM'den çıkan dumanlar tüm kenti kaplarken, Batman Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, TOMA'lar, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ve bazı kurumların araçları da yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için AVM'nin bazı bölümlerinde yıkım gerçekleştirdi. Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Can kaybının olmadığı büyük yangında AVM tamamen kullanılamaz hale geldi. 20 milyon TL'lik zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da AVM'de korkutan yangın

Kaynak: DHA

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