Batman'da av tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk öldü Batman'ın Kozluk ilçesinde oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karpuzlu köyü kırsalında hayvan otlatan A.E. (14), beraberinde götürdüğü av tüfeğini kurcalamaya başladı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu kazayla kendini vuran çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Karpuzlu köyünde toprağa verildi.

Kaynak: AA