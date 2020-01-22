Batman' da askıda kıyafet uygulaması

22.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:36

Batman'da ihtiyaç sahibi aileler için askıda elbise uygulaması başlatıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Gençlik Konseyi, Turgut Özal Bulvarındaki bir otoparkta başlattığı askıda elbise uygulaması ile hayırseverlerin bıraktığı elbiseleri yardıma muhtaç kişilere ulaştırıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Ömer Dündar Pekaca yardımlaşmanın öneminde değinerek, şöyle konuştu:

" Tüketim çılgınlığının yaşandığı bu çağda israfta had safhada. Orta gelire sahip bir insanın dahi her renk ve modelden bir çok kıyafeti bulunmaktadır. Uygulamayla insanların dolaplarındaki ihtiyaç fazlası kıyafetleri yoksullara ulaştırıyoruz. Unutmamalıyız ki bizim için eski olan başkası için yeni olabilir. Bu yüzden 2 Şubat'a kadar devam edecek askıda kıyafet uygulamamıza bütün vatandaşlarımızın destek vermesini ve kampanyaya sahip çıkmasını istiyoruz."

Türkiye Gençlik Konseyi Başkanı Kasım Bağdu, ise "Soğukta bir çocuğumuzun bile ihtiyacını karşılayıp yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Kaynak: AA